​На Харківщині поліція фіксує збільшення фактів сексуального насильства, де жертвами стали діти

Від початку 2025 року на Харківщині зареєстрували 113 статевих злочинів, з них 109 - щодо дітей.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов на своїй фейсбук-сторінці.

За словами Болвінова, кількість таких злочинів невпинно зростає.

«При цьому у 2024 році зареєстрували 68 таких злочинів, у який жертвами стали діти. Цьогоріч вже 109 за чотири місяці. Ми старанно та скрупульозно розслідуємо кожен такий злочин. Не замовчуємо, шукаємо докази та свідків навіть там, де розбещення та зґвалтування відбувалося кілька років тому. Це одна з причин, чому до нас стали більше звертатися жертви. Багато хто з них вже стали повнолітніми, більше не бояться та прагнуть справедливості», - зазначив правоохоронець.

Один з останніх випадків – коли до батьків потрапило відео, як 10-річний хлопчик спробував зняти «відео для дорослих» із 7-річною сусідською дівчинкою.

«Він її залякав та змусив – так каже дівчина, підтверджує це її старший брат, йому дев’ять. Фактично вона не розуміла сенсу усіх дій, що відбувались. Діти давно дружать, разом гуляють, живуть на одній вулиці. Відео з їхніми «іграми» потрапило до дорослих лише тому що хлопець переслав його другу-підлітку. А там випадково побачила матір і одразу пішла до служби у справах дітей. Саме звідти ми й отримали сигнал про сексуальне насильство відносно малолітньої», - розповів Болвінов.

Він додав, що хлопець дружив зі старшими, котрі й показали схожі відео, а тоді «підсів» і згодом запропонував подружці повторити.

«Перший раз це було минулого літа, тоді вона відмовилася, а він її побив. Цієї ж весни, коли діти були самі вдома у хлопця, він сказав дівчинці зняти штани, лягти на ліжко, а сам включив телефон. Ми поговорили з цими дітьми. Дівчинка каже, що погодилася, бо боялася. Хлопець та його матір на контакт особливо не йдуть», - додав Болвінов.

За його словами, кримінального покарання для хлопця бути не може, бо йому лише десять років, а ось матір можуть позбавити батьківських прав.