Мінсоцполітики та ООН підписали меморандум щодо посилення гуманітарної підтримки постраждалих від війни

Зокрема ця допомога буде спрямована на підтримку дитячих будинків сімейного типу.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович та представниця Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) Кароліна Ліндхольм Біллінг підписали Меморандум, який передбачає тісну співпрацю у сфері гуманітарної підтримки громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії Росії.

За домовленістю УВКБ ООН передасть Міністерству гуманітарну допомогу першої потреби для тих українців, які зараз найбільше потребують підтримки. Зокрема, ця допомога буде спрямована на підтримку дитячих будинків сімейного типу для облаштування їх необхідними речами, що дозволить забезпечити комфортні та безпечні умови проживання для дітей у родинному середовищі.

За умовами Меморандуму УВКБ ООН доставить гуманітарну допомогу зі своїх складів в Україні до трьох регіональних складів, визначених Міністерством соціальної політики, у Черкаській, Полтавській та Львівській областях.

Подальший розподіл гуманітарної допомоги здійснюватиметься за координації Міністерства — через регіональні департаменти соціального захисту та центри, що підтримують внутрішньо переміщених людей та інші вразливі групи населення.

До складу вантажу входить близько 350 000 ковдр, 150 000 спальних мішків, 70 000 комплектів постільної білизни, 130 000 матраців, 100 000 гігієнічних наборів та інші предмети першої потреби, частина з яких була надана УВКБ ООН донорами приватного сектору в натуральній формі.

«Передача цієї допомоги є свідченням нашого сталого партнерства з Міністерством соціальної політики, спрямованого на те, щоб люди, які стали найбільш уразливими через повномасштабне вторгнення Росії, своєчасно отримували підтримку для задоволення базових потреб із дотриманням гідності й не залишалися наодинці з бідою. Війна триває вже четвертий рік, і потреба в базовій гуманітарній допомозі залишається вкрай гострою. Завдяки цій передачі ми зміцнюємо спроможність українських інституцій надавати життєво необхідну допомогу тим, хто потребує її найбільше», — повідомила Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Меморандум укладено строком на три роки з можливістю продовження за взаємною згодою сторін.