Забезпечення пенсій і страхових виплат для ВПО: виклики, рішення і гарантії доступу

Саме тому постала нагальна потреба у створенні чітких правових механізмів, які б гарантували доступ до соціальних виплат незалежно від того, де зараз перебуває людина.

Збройна агресія Російської Федерації проти України позбавила багатьох громадян можливості реалізовувати своє конституційне право на соціальний захист. Люди, які залишились на тимчасово окупованих територіях, перемістилися на підконтрольну Уряду територію або виїхали за кордон, зіткнулися з серйозними труднощами в отриманні пенсій і страхових виплат.

Нові законодавчі механізми: що змінилося?

11 лютого цього року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову №299 «Про деякі особливості виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

Цей документ визначає єдиний порядок для здійснення виплат особам, які:

тимчасово проживають за межами України;

залишилися на тимчасово окупованих територіях;

виїхали з окупації та проживають на підконтрольній Україні території.

Що передбачає ця постанова?

Ухвалена Постанова закріплює наступні положення:

щороку до 31 грудня одержувач має проходити фізичну ідентифікацію;

виплати здійснюються через уповноважені банки або Укрпошту;

виплати проводяться територіальним органом Пенсійного Фонду України, де особа перебувала на обліку, або за заявою;

поновлення виплат можливе після проходження ідентифікації та подання заяви (особисто, через вебпортал ПФУ або з використанням «Дія.Підпису»);

відсутність виплат з боку пенсійних органів РФ підтверджується у заяві;

громадяни, які перебувають за кордоном або мають статус тимчасового захисту/біженця, можуть подавати заяву поштою.

Позиція і роль Офісу Омбудсмана України у захисті прав ВПО

Офіс Омбудсмана відіграє ключову роль у забезпеченні дотримання прав громадян, постраждалих від війни. У щорічних та спеціальних доповідях я, як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, неодноразово порушував питання обмеженого доступу до пенсій і соціальних виплат для людей, які опинилися в зоні окупації чи були змушені залишити свої домівки.

З метою відновлення прав таких осіб я надав рекомендації Міністерству соціальної політики щодо:

впровадження чіткої процедури фізичної ідентифікації одержувачів;

можливості отримання виплат через будь-який уповноважений банк;

визначення механізму підтвердження відсутності виплат від органів РФ;

забезпечення поновлення виплат пенсій та соціальних виплат.

Соціальна справедливість для всіх українців!

Прийняття цієї Постанови — важливий крок у відновленні соціальних прав громадян, постраждалих від війни. Вона гарантує справедливий і зручний доступ до пенсій та страхових виплат незалежно від місця перебування.

Як Уповноважений Верховної Ради з прав людини, я й надалі відстоюватиму соціальні права громадян, ініціюючи необхідні зміни для вдосконалення законодавства та посилення захисту кожного, хто постраждав від збройної агресії Росії проти України!