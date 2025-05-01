На Херсонщині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини отримали поранення

На Херсонщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Новоберислав, Берислав, Томарине, Олександрівка, Станіслав, Костирка, Веселе, Новорайськ, Широка Балка, Кізомис, Велетенське, Софіївка, Зміївка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Новомиколаївка, Антонівка, Придніпровське, Садове, Білозерка, Незламне, Інженерне, Молодіжне, Шилова Балка, Бургунка, Гаврилівка, Золота Балка, Іванівка, Козацьке, Микільське, Михайлівка, Монастирське, Осокорівка, Понятівка, Токарівка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопровід та приватний автомобіль.