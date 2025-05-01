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​Армія ворога за добу втратила 1230 солдатів та 2 засоби ППО

Від початку вторгнення втрати росіян складають близько 953 190 осіб.

​Армія ворога за добу втратила 1230 солдатів та 2 засоби ППО
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби втрати РФ втратила 1230 солдатів, 3 танки, 11 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, 1 РСЗВ та 2 засоби ППО.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 953 190 (+1230) осіб,
  • танків ‒ 10732 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22364 (+11) од,
  • артилерійських систем – 27136 (+45) од,
  • РСЗВ – 1375 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1148 (+2) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34401 (+112),
  • крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46750 (+139) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3869 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
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