​Армія ворога за добу втратила 1230 солдатів та 2 засоби ППО

Упродовж доби втрати РФ втратила 1230 солдатів, 3 танки, 11 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, 1 РСЗВ та 2 засоби ППО.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 953 190 (+1230) осіб,
- танків ‒ 10732 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22364 (+11) од,
- артилерійських систем – 27136 (+45) од,
- РСЗВ – 1375 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1148 (+2) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34401 (+112),
- крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46750 (+139) од,
- спеціальна техніка ‒ 3869 (+0).
Дані уточнюються.