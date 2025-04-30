На Краматорському напрямку Сили оборони знищили ворожу бронетехніку під час евакуації

На Краматорському напрямку українські дрони знищили ворожу бронетехніку під час евакуації російський солдатів.

Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".

"На Краматорському напрямку ударні дрони наших захисників щодня влаштовують окупантам "гарячі зустрічі", — ідеться у повідомленні.

Військові додають, що ворог намагався втекти з поля бою, однак спроба втечі завершилась двома вирвами.

В результаті влучних ударів було знищено броньований тягач противника, а також буксирувану ним МТ-ЛБ при спробі евакуації з поля бою.