Сибіга: Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі

Україна підтверджує свою готовність до мирних переговорів у будь-якому форматі.
Про це у мережі "Х" заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга.
"Україна вкотре підтверджує свою готовність до мирних переговорів у будь-якому форматі. Щойно ми побачимо, що Росія справді готова до складного шляху до миру, а не лише до мирного популізму чи короткочасного пропагандистського припинення вогню заради параду 9 травня", — наголосив очільник МЗС.
Він додав, що Росія може продемонструвати свою справжню готовність до мирних переговорів, погодившись на реальне припинення вогню щонайменше на 30 днів. "Якщо Росія готова до 60- або 90-денного припинення вогню, ми теж".
"Росія повинна перестати говорити про свою готовність до миру та почати діяти, беззастережно погодившись на реальне та міцне припинення вогню. Коли замовкає зброя, можуть розпочатися переговори — у будь-якому форматі, який принесе мир", — каже очільник зовнішньополітичного відомства.
- 28 квітня, російський диктатор Володимир Путін оголосив про "перемир'я" та "припинення бойових дій" з 00:00 8 травня по 00:00 11 травня.
- Після того речник МЗС України Георгій Тихий прокоментував заяву Путіна. Він сказав, що Україна не розуміє логіки заяви кремлівського лідера про "перемир'я" та "припинення бойових дій" у дні святкування 80-ї річниці перемоги у Другій світової війни. Київ готовий до повного припинення вогню щонайменше на 30 днів.