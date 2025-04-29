Міністр оборони Рустем Умєров отримав нових заступників

Боєва підвищили до першого заступника, ще двох – призначили нових.

Кабінет міністрів призначив трьох заступників міністра оборони України Рустема Умєрова. За словами міністра, ці кадри покликані забезпечити більшу оперативність та ефективність роботи міністерства та створити умови для більш глибокої інтеграції з міжнародними партнерами.

Першим заступником міністра став Сергій Боєв, який до цього був заступником Умєрова з питань міжнародної взаємодії та партнерств. За словами міністра, досвід Боєва в міжнародних відносинах, зокрема в забезпеченні безпекової допомоги і гарантій безпеки, є важливим на тлі нинішньої ситуації.

"Він координуватиме всі напрямки роботи заступників міністра, щоб забезпечити єдиний курс — від поточних потреб фронту до майбутньої архітектури українського війська", – сказав Умєров.

Головним завданням Боєва на новій посаді стане формування "цілісної стратегії дій":

задоволення нагальних потреб армії тут і зараз

розбудова спільно з колегами, зокрема, заступником міністра оборони, генерал- лейтенантом Мойсюком, моделі Future Force – Сил оборони майбутнього, що створюються єдиним фронтом Міністерством оборони та Генеральним штабом.

Боєв працюватиме над розвитком міжнародних партнерств і створенням із ними спільних підприємств.

Заступником міністра оборони з питань логістики та закупівель призначили генерал-лейтенанта Миколу Шевцова. Раніше він очолював Головне управління логістики Генерального штабу, і, за словами міністра, саме завдяки його зусиллям вдалося налагодити ефективні механізми постачання та забезпечення військ на фронті.

"У новій ролі його головним завданням стане подальша реформа закупівель та постійна робота з ринком та виробниками. Микола Шевцов разом з АОЗ та ДОТ буде працювати над скороченням часу на забезпечення військових, максимально спрощуючи бюрократичні процедури та цифровізуючи процеси. Важливим завданням є також постійний зворотний зв'язок від наших військових на фронті, щоб ми могли оперативно коригувати потреби та прискорювати процес постачання", – повідомив міністр оборони України.

Заступником міністра оборони став і Олександр Козенко, який сконцентрується на питаннях авіації.

"З листопада 2023 року він обіймав посаду радника міністра оборони України і відповідав за розвиток державної авіації. Має освіту в галузі міжнародної економіки — випускник Київського національного економічного університету.

Працював у сфері цивільної авіації, обіймав керівні посади у низці українських та міжнародних компаній, заснував і володів кількома бізнесами. У 2020–2023 роках працював радником керівника Офісу Президента України", – розповів Умєров.

Водночас з посади заступника міністра звільнили Сергія Мельника. Він перейде на іншу посаду.

"Серед вагомих здобутків – впровадження «пакунка пораненого» та адаптивного одягу, відновлення мережі госпіталів, запуск Служби супроводу військовослужбовців та їхніх родин, створення рекрутингової мережі, а також отримання Україною асоційованого членства у найбільшій у світі організації офіцерів резерву країн НАТО. Сергій Мельник продовжить роботу на іншому напрямку, де його досвід буде надзвичайно корисним для подальшого зміцнення нашої держави", – розповів Умєров.