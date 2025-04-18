Уряд звільнив першого заступника Умєрова і двох заступників Ляшка

Кабінет міністрів 18 квітня звільнив трьох заступників міністрів. Івана Гаврилюка звільнили з посади першого заступника міністра оборони.
Сергія Дуброва – з посади першого заступника міністра охорони здоров'я. Олександра Порхуна – з посади заступника міністра охорони здоров'я, повідомив урядовий канал.
Натомість уряд вирішив призначити Олександра Павліченка заступником міністра енергетики з питань євроінтеграції.
- Іван Гаврилюк анонсував своє звільнення ще тиждень тому. У міністерстві він займався напрямком закупівель. Гаврилюк з 7 березня є членом наглядової ради Агентства оборонних закупівель.
- Сергій Дубров став першим заступником Віктора Ляшка в березні 2023. Він є доктором медичних наук і професором, завідував кафедрою в Національному медичному університеті імені Богомольця. У січні на нього готували замах.
- Олександр Порхун до посади в МОЗ, яку він отримав у вересні 2024-го, був першим заступником міністра у справах ветеранів та працював у Офісі президента. Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".