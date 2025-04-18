Уряд звільнив першого заступника Умєрова і двох заступників Ляшка

Сергія Дуброва – з посади першого заступника міністра охорони здоров'я. Олександра Порхуна – з посади заступника міністра охорони здоров'я, повідомив урядовий канал.

Також Кабмін вирішив призначити Олександра Павліченка заступником міністра енергетики з питань євроінтеграції.

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