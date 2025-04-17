Зеленський звільнив очільників Сумської та Луганської ОВА

Також президент України призначив на ці посади нових людей.

Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив начальників Сумської та Луганської ОВА, та призначив нових.

“Звільнити Лисогора Артема Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою”, - йдеться в указі №241/2025.

Указом №242/2025 Володимир Зеленський звільнив Володимира Артюха з посади голови Сумської ОВА.

Відповідно до указу №244/2025 Олексій Харченко очолив Луганську ОВА.

Олексій Харченко сім років працював у Державній прикордонній службі України. У 2021–2023 роках обіймав посаду головного спеціаліста, а згодом очолив Департамент державного архітектурно-будівельного контролю в Державній інспекції архітектури та містобудування України. 30 вересня 2024 року президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Харченка начальником Сєвєродонецької міської військової адміністрації Луганської області.

Сумську ж ОВА очолить Олег Григоров, про що йдеться в указі президента України №245/2025.

Як повідомляє “Новинарня”, Олег Григоров у січні 2021 року став начальником ГУ Нацполіціїї в Луганській області, а до цього обіймав посаду заступника начальника ГУ НП у Запорізькій області – начальника слідчого управління. Раніше Григоров працював на аналогічній посаді у поліції Сумської області.

2024 року Володимир Зеленський присвоїв Григорову спеціальне звання генерала поліції третього рангу.