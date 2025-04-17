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Зеленський звільнив очільників Сумської та Луганської ОВА

Також президент України призначив на ці посади нових людей.

Зеленський звільнив очільників Сумської та Луганської ОВА
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив начальників Сумської та Луганської ОВА, та призначив нових.

“Звільнити Лисогора Артема Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою”, - йдеться в указі №241/2025.

Указом №242/2025 Володимир Зеленський звільнив Володимира Артюха з посади голови Сумської ОВА.

Відповідно до указу №244/2025 Олексій Харченко очолив Луганську ОВА. 

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Олексій Харченко сім років працював у Державній прикордонній службі України. У 2021–2023 роках обіймав посаду головного спеціаліста, а згодом очолив Департамент державного архітектурно-будівельного контролю в Державній інспекції архітектури та містобудування України. 30 вересня 2024 року президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Харченка начальником Сєвєродонецької міської військової адміністрації Луганської області. 

Сумську ж ОВА очолить Олег Григоров, про що йдеться в указі президента України №245/2025.

Як повідомляє “Новинарня”, Олег Григоров у січні 2021 року став начальником ГУ Нацполіціїї в Луганській області, а до цього обіймав посаду заступника начальника ГУ НП у Запорізькій області – начальника слідчого управління. Раніше Григоров працював на аналогічній посаді у поліції Сумської області.

2024 року Володимир Зеленський присвоїв Григорову спеціальне звання генерала поліції третього рангу. 

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