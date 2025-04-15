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Кабмін погодив звільнення голови Сумської ОВА Володимира Артюха

Напередодні Артюх фактично підтвердив, що на день, коли російські ракети вдарили по Сумах, планувалося проведення нагородження військових. 

Кабмін погодив звільнення голови Сумської ОВА Володимира Артюха
Голова Сумської ОВА Володимир Артюх
Фото: sm.gov.ua

Сьогодні, 15 квітня, Кабінет міністрів погодив звільнення голови Сумської ОВА Володимира Артюха.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Погоджено звільнення [...] Артюха Володимира Миколайовича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації”, – йдеться у повідомленні. 

На його місце мають призначити Олега Григорова. 

Як відомо, напередодні у коментарі Суспільному Артюх фактично підтвердив, що на день, коли російські ракети вдарили по Сумах, планувалося проведення нагородження військових. Втім Артюх каже, що не був ініціатором.

Перед цим міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив, що у день обстрілу голова ОВА Володимир Артюх організував у приміщенні конгрес-центру нагородження 117 бригади ТрО. 

Нагадаємо, у вересні минулого року росіяни вдарили по місцю шикування військових у Сумській області. Росіяни вдарили "Іскандерами" біля Бездрика.

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