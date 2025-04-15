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Українські військові утримують Розлив на Донеччині, який росіяни "захопили" ще два тижні тому

Село безуспішно атакують з трьох боків.

Українські військові утримують Розлив на Донеччині, який росіяни "захопили" ще два тижні тому
Кадри знищення російських окупантів

Українські війська продовжують утримувати частину села Розлив на Донеччині, попри те, що російське міноборони урочисто заявило про взяття цього населеного пункту під повний контроль. Про це LB.ua розповів речник тактичної групи «Вугледар» підполковник Олексій Бєльський.

За його словами, другий тиждень росіяни продовжують атакувати село з трьох напрямків. 

“Зазвичай, українські артилерія, РСЗВ та дрони нищать загарбників ще на підступах до населеного пункту. Поля та дороги біля села всіяні десятками баггі, квадроциклів, мотоциклів, автомобілів та ББМ, а також сотнями трупів. 

Деяким все ж вдається прорватися до Розливу. Там окупанти, як щури, переховуються у розвалинах будинків та адміністративних споруд, часто без їжі та води. А тільки-но голодні та спраглі вилізають із лігв, їх одразу знищують”, - розповідає Бєльський. 

На відео: кадри відмінної роботи Збройних сил України - авіації, артилеристів, танкістів, операторів БПЛА.

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