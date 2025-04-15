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Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на три місяці

Він вніс відповідні законопроєкти. 

Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на три місяці
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку проведення загальної мобілізації та дії воєнного стану. Відповідні документи під номерами 13173 та 13172 зареєстровані і вже з'явилися на сайті ВР. 

Термін дії мобілізації та воєнного стану буде продовжено з 9 травня і на 90 діб. Тобто – до перших чисел серпня. 

Рішення про продовження, як і завжди, ухвалюватимуть народні депутати голосуванням за кожен законопроєкт окремо.

  • На період дії воєнного стану заборонено проведення виборів. Нещодавно в медіа пожвавилося обговорення можливості проведення виборів за умови досягнення з Росією угоди про припинення вогню. The Economist писав, що президент нібито розглядав можливість проведення виборів уже цього літа, однак цю інформацію заперечили численні посадовці. 
  • Законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації регулярно ухвалюють перед завершенням терміну попередніх. 
  • Існує опція скасування воєнного стану по всій країні або на окремих її частинах і до завершення його дії. Для цього президент повинен видати указ. Умовою є відсутність загрозі державній безпеці і територіальній цілісності. 
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