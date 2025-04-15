Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на три місяці

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку проведення загальної мобілізації та дії воєнного стану. Відповідні документи під номерами 13173 та 13172 зареєстровані і вже з'явилися на сайті ВР.
Термін дії мобілізації та воєнного стану буде продовжено з 9 травня і на 90 діб. Тобто – до перших чисел серпня.
Рішення про продовження, як і завжди, ухвалюватимуть народні депутати голосуванням за кожен законопроєкт окремо.
- На період дії воєнного стану заборонено проведення виборів. Нещодавно в медіа пожвавилося обговорення можливості проведення виборів за умови досягнення з Росією угоди про припинення вогню. The Economist писав, що президент нібито розглядав можливість проведення виборів уже цього літа, однак цю інформацію заперечили численні посадовці.
- Законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації регулярно ухвалюють перед завершенням терміну попередніх.
- Існує опція скасування воєнного стану по всій країні або на окремих її частинах і до завершення його дії. Для цього президент повинен видати указ. Умовою є відсутність загрозі державній безпеці і територіальній цілісності.