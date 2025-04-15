Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на три місяці

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку проведення загальної мобілізації та дії воєнного стану. Відповідні документи під номерами 13173 та 13172 зареєстровані і вже з'явилися на сайті ВР.

Термін дії мобілізації та воєнного стану буде продовжено з 9 травня і на 90 діб. Тобто – до перших чисел серпня.

Рішення про продовження, як і завжди, ухвалюватимуть народні депутати голосуванням за кожен законопроєкт окремо.