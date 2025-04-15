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Сили оборони ліквідували 1180 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 935 160 військових. 

Сили оборони ліквідували 1180 російських окупантів
Уражений російський танк
Фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1180 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 935160 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 935160 (+1180) осіб 
  • танків ‒ 10629 (+7) 
  • бойових броньованих машин ‒ 22150 (+20) 
  • артилерійських систем – 26290 (+68)
  • РСЗВ – 1364 (+2) 
  • засоби ППО ‒ 1132 (+2)
  • літаків – 370 (+0) 
  • гелікоптерів – 335 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32691 (+147) 
  • крилаті ракети ‒ 3145 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 44339 (+210) 
  • спеціальна техніка ‒ 3801 (+0).

Дані уточнюються. 

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