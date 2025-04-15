За минулу добу Сили оборони ліквідували 1180 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 935160 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 935160 (+1180) осіб
- танків ‒ 10629 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 22150 (+20)
- артилерійських систем – 26290 (+68)
- РСЗВ – 1364 (+2)
- засоби ППО ‒ 1132 (+2)
- літаків – 370 (+0)
- гелікоптерів – 335 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32691 (+147)
- крилаті ракети ‒ 3145 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 44339 (+210)
- спеціальна техніка ‒ 3801 (+0).
Дані уточнюються.