Росіяни вдарили ракетою по Сумах

Сьогодні ввечері, 14 квітня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по околицям Сумської міської громади.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
“Попередньо, люди не постраждали. Наслідки атаки росіян уточнюються”, - йдеться у повідомленні.
Раніше Повітряні сили повідомили про удар балістичним озброєнням росіян в межах міста Суми.
- Майже 40 поранених внаслідок російського удару по Сумах досі в лікарнях, серед них діти, 11 людей у важкому стані. Тридцять п’ять людей були вбиті одним російським ударом, 119 людей поранені.
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13 квітня російські війська вдарили по центру Сум двома балістичними ракетами. В результаті удару загинуло 34 людини, 119 зазнали поранень.
- ГУР Міноборони встановило, що виконавці чергового воєнного злочину Росії 13 квітня 2025 року в Сумах, внаслідок якого загинули десятки цивільних українців, - розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад ЗС РФ.