Росіяни вдарили ракетою по Сумах

Попередньо, люди не постраждали.

Сьогодні ввечері, 14 квітня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по околицям Сумської міської громади.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“Попередньо, люди не постраждали. Наслідки атаки росіян уточнюються”, - йдеться у повідомленні.

Раніше Повітряні сили повідомили про удар балістичним озброєнням росіян в межах міста Суми.