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Росіяни атакували з БпЛА цивільне авто у Херсоні

Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 56-річна жінка.

Росіяни атакували з БпЛА цивільне авто у Херсоні
Ілюстративне фото
Фото: Офіс генпрокурора

Сьогодні, 14 квітня, у Херсоні російські військові атакували з безпілотника цивільний автомобіль. 

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 56-річна жінка”, - йдеться у повідомленні.

Поранена жінка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, струс головного мозку, а також контузію та гостру реакцію на стрес. 

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Нині потерпіла перебуває у лікарні під наглядом медиків.

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