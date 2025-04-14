Росіяни атакували з БпЛА цивільне авто у Херсоні

Сьогодні, 14 квітня, у Херсоні російські військові атакували з безпілотника цивільний автомобіль.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 56-річна жінка”, - йдеться у повідомленні.

Поранена жінка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, струс головного мозку, а також контузію та гостру реакцію на стрес.

Нині потерпіла перебуває у лікарні під наглядом медиків.