Росіяни атакували з БпЛА цивільне авто у Херсоні

Сьогодні, 14 квітня, у Херсоні російські військові атакували з безпілотника цивільний автомобіль.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 56-річна жінка”, - йдеться у повідомленні.
Поранена жінка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, струс головного мозку, а також контузію та гостру реакцію на стрес.
Нині потерпіла перебуває у лікарні під наглядом медиків.
- 13 квітня вдень російські військові з безпілотника вбили жительку Херсона.
- Того ж дня унаслідок артилерійського обстрілу у Херсоні отримав поранення чоловік.