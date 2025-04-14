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На Харківщині судитимуть колаборантку, яка очолила навчальний заклад під час окупації Куп'янська

Їй загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

На Харківщині судитимуть колаборантку, яка очолила навчальний заклад під час окупації Куп'янська
Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині судитимуть ексдиректорку Куп'янського ліцею, яка під час окупації РФ очолила навчальний заклад і збиралась вчити українських дітей за російськими стандартами.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"Прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 45-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, директорка одного з ліцеїв у Куп’янську під час захоплення міста збройними силами РФ добровільно вирішила впроваджувати стандарти держави-агресорки. У серпні 2022 року жінка стала очільницею навчального закладу середньої освіти, але тепер вже окупаційного.

Обвинувачена повідомила колективу педагогів про роботу за новими стандартами. Колаборантка організовувала прийом на роботу технічного персоналу та вчителів, готових працювати під окупаційним керівництвом, збирала та проводила наради.

Директорка ліцею організовувала проходження підлеглими курсів підвищення кваліфікації — тонкощі навчання українських учнів за російською програмою вчителі опановували в м. Курськ РФ.

Колаборантка забезпечувала вилучення з бібліотеки українських підручників, натомість отримала книги для навчання, видані державою-агресоркою.

За клопотанням сторони обвинувачення фігурантці було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Обвинуваченій загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

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