Ексведучий телеканалів Медведчука і Мураєва Макс Назаров вийшов із СІЗО

Підозрюваний вніс заставу після того, як її зменшили до 8,5 млн грн.

Колишній ведучий підсанкційних телеканалів "Наш" і NewsOne Макс Назаров (справжнє ім’я – Назар Діордіца) вийшов із СІЗО після сплати застави в розмірі 8,5 млн грн.

Про це повідомила "Укрінформу" прессекретарка столичної прокуратури Ірина Винокурова.

"Підозрюваний вніс заставу 20 березня після того, як на засіданні суду 19 березня її зменшили до 8,5 млн грн", – сказала вона.

У січні СБУ повідомила, що зібрала доказову базу щодо антиукраїнської діяльності Назарова. Йому оголосили підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Росії проти України, глорифікації її учасників.

Суд обрав Назарову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внести заставу у сумі 12 млн грн. Згодом суд зменшив розмір застави до 8,5 млн грн і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18 квітня.

Хто такий Макс Назаров