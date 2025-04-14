Ексведучий телеканалів Медведчука і Мураєва Макс Назаров вийшов із СІЗО

Колишній ведучий підсанкційних телеканалів "Наш" і NewsOne Макс Назаров (справжнє ім’я – Назар Діордіца) вийшов із СІЗО після сплати застави в розмірі 8,5 млн грн.
Про це повідомила "Укрінформу" прессекретарка столичної прокуратури Ірина Винокурова.
"Підозрюваний вніс заставу 20 березня після того, як на засіданні суду 19 березня її зменшили до 8,5 млн грн", – сказала вона.
У січні СБУ повідомила, що зібрала доказову базу щодо антиукраїнської діяльності Назарова. Йому оголосили підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Росії проти України, глорифікації її учасників.
Суд обрав Назарову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внести заставу у сумі 12 млн грн. Згодом суд зменшив розмір застави до 8,5 млн грн і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18 квітня.
Хто такий Макс Назаров
- Макс Назаров – багаторічний ведучий каналів підозрюваного в державній зраді Віктора Медведчука та Євгена Мураєва. Працював на каналах NewsOne та "Наш". Після блокування цих ресурсів створив свій канал на YouTube, де продовжував поширювати антиукраїнські наративи. Звинувачував Україну в загостренні війни.
- Для контенту на своєму каналі запрошував проросійських "експертів". А в 2020 він кликав на ефір проросійського бойовика.
- Назаров у 2020 році намагався потрапити до громадської ради НАБУ. І це йому навіть вдалося, але його швидко виключили через виявлену накрутку голосів.