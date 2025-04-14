Морські міни винесло на узбережжя в Одеській області.

Українські прикордонники виявлил та знешкодили дві морські міни, які винесло на узбережжя в Одеській області.

Про це повідомляють у ДПСУ.

"Прикордонники виявили та знешкодили дві морські міни, які винесло на узбережжя Одещини. Завдяки пильності та оперативним діям військовослужбовців ДПСУ вибухонебезпечні предмети було контрольовано знешкоджено", — кажуть прикордонники.

У ДПСУ нагадують, у разі виявлення підозрілих предметів – не наближайтеся, не торкайтеся та негайно повідомте відповідні служби.