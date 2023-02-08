Їх шукають: Хто в лідерах найпопулярніших держзрадників?

На початку року через суспільний запит Рух ЧЕСНО додав до Реєстру категорію “зірки”, в неї потрапили відомі спортсмени, артисти, співаки, діячі культури. Вони, як і медійники, можуть у майбутньому розраховувати через свою впізнаваність на підтримку виборців і спробувати себе в політиці.

З-поміж майже 1100 осіб у Реєстрі в січні найчастіше шукали інформацію про політиків і медійників.

Василь Ломаченко, Діана Панченко, Михайло Чаплига — саме про них українці найчастіше шукали інформацію протягом січня 2023 року в Реєстрі ДержZрадників Руху ЧЕСНО.

Фото: ЧЕСНО

Традиційно найпопулярнішою категорією Реєстру є політики. Очолює рейтинг проросійський експерт і політолог топ-3 Михайло Чаплига. Він був постійним гостем каналів Медведчука і поширював російську пропаганду. Зокрема, виправдовував анексію Криму, маніпулював питанням російської мови, поширював фейки про НАТО та США, називав Революцію гідності "захопленням влади". З початком повномасштабного вторгнення дещо змінив проросійську риторику, заявляв, що радіє успіхам української армії. У січні 2023 року знову поширювати тезу про "зовнішнє управління", критикував міжнародних партнерів, порівняв Україну з "Титаніком".

Фото: ЧЕСНО

На другому місці ексдепутат Одеської міської ради Дмитро Співак, відомий поширенням проросійської пропаганди та фейків про "американські біолабораторії" і про навмисне втягнення Росії у війну. За свою політичну кар’єру встиг побувати в кількох партіях: від "Україна — Вперед!" Наталії Королевської та БПП до "Батьківщини" та "Слуги народу". Наприкінці року повідомив на своїй сторінці Facebook, що йому вручили подяку від начальника ГУР Кирила Буданова. У січні 2023 року Співак брав участь у кількох ефірах, де вкотре засудив героїзацію Бандери та Шухевича і згадав про спадщину світової культури — Пушкіна, Достоєвського.

Замикає трійку політиків екснардеп від ОПЗЖ Тарас Козак. У 2022 році США запровадили проти нього санкції "за сприяння політичним цілям Кремля". У січні 2023 року Зеленський припинив громадянство України Козака. Після цього ВРУ проголосувала за позбавлення його депутатського мандата.

Фото: Думская Дмитро Співак

Другими за популярністю в Реєстрі є медійники. Лідером за пошуковими запитами стала проросійська журналістка і телеведуча телеканалів Медведчука Діана Панченко. Улітку вона виїхала з Києва в окупований Донецьк знімати "пропагандистський репортаж". У січні СБУ розпочала досудове розслідування щодо Панченко та вручила підозру за виготовлення і поширення матеріалів, що виправдовують збройну агресію Росії проти України. Також указом президента на неї накладено персональні санкції.

Друге місце рейтингу посів проросійський блогер Тарас Незалежко. Незалежко системно веде телеграм-канал, у якому поширює російські фейки, звинувачує ЗСУ в обстрілі мирних мешканців, викладає «зверства украинских нацистов», прогнозує швидку поразку України.

Замикає трійку ведучий телеканалу "Наш" Макс Назаров. Ресурс "Детектор медіа" ще до повномасштабного вторгнення назвав Назарова “тамадою російської пропаганди”. У 2020 році він включав в ефір бойовиків ДНР, регулярно поширював російські фейки. Напередодні повномасштабної війни жартував про соросят, американських дідів, паніку через напад Путіна. Опісля змінив риторику, почав поширювати пости президента, засудив агресію Росії. У кінці січня відновив ТГ-канал, у якому нічого не писав з квітня 2022-го. Також активно веде свій ютуб-канал і як експертів кличе інших фігурантів Реєстру Чаплигу та Співака.

Фото: скрин youtube Макс Назаров

На третьому місці опинилися зірки. Очолює топ-3 пошукових запитів ексчемпіон світу з боксу Василь Ломаченко. Він неодноразово закликав відновити дружні стосунки з Росією. Наприкінці 2022 року виклав на сторінці в Instagram звернення митрополита УПЦ МП Лонгіна, в якому той звинувачував Україну, що вона "розпочала війну проти Бога, церкви Господа та українського народу". У січні ця сторінка стала недоступною в Україні та в деяких країнах Європи. При цьому вона доступна в Росії.

На другому місці також спортсмен, футболіст Анатолій Тимощук. Він асистент головного тренера російського ФК "Зеніт" з 2017 року. З початку повномасштабного вторгнення називає війну “спеціальною операцією” та стверджує, що не бачить різниці між українським і російським народами. Пошукові запити пов’язані з тим, що в січні Тимощук намагався оскаржити рішення УАФ про довічне відсторонення від українського футболу. Проте апеляційний комітет УАФ відхилив скаргу.

Замикає трійку рейтингу зірок співачка Ані Лорак. Наприкінці 2022 року Лорак потрапила до санкційного списку публічних осіб РНБО, які прямо або опосередковано підтримали військову агресію Росії проти України. Незважаючи на війну, Лорак не переривала своїх зв'язків з російським шоубізнесом, навіть планувала виступи в анексованому Криму. У січні опублікувала пост українською мовою про те, як вона сумує за Україною та як почула звуки вибухів, спілкуючись з братом по телефону. При цьому вона так і не назвала Росію агресором і не сказала, що саме в Україні триває повномасштабна війна.

Фото: anilorak/Instagram

Ще однією відносно новою категорією в Реєстрі є священники, серед яких також є депутати. Уже кілька місяців у рамках протидії підривній діяльності російських спецслужб відбуваються системні обшуки СБУ в "московських" церквах. При цьому правоохоронці знаходять докази того, що служителі Московського патріархату стали осередками "русского мира", тому мають бути притягнення до відповідальності.

Серед лідерів за пошуковими запитами — священник Києво-Печерської лаври Анатолій Войтенок (отець Захарія), на богослужінні якого прославляли "русский мир". Наприкінці 2022 року СБУ повідомила йому про підозру щодо заперечення збройної агресії Росії проти України. Войтенок мав славу "цілителя", "чудотворця", був популярний серед політиків від Партії регіонів.

Другий у рейтингу пошукових запитів – настоятель Свято-Михайлівського храму (РПЦ) у Бородянці Київської області Віктор Талько (отець Віктор). Під час окупації Бородянки він прийняв російську армію, забезпечував штаб окупаційної влади всім необхідним. Також сприяв взяттю в полон і примусовому вивезенню мешканців Бородянки та сусідніх селищ на територію Білорусі. Також отець Віктор допомагав корегувати вогонь по Гостомелю та підступах до Києва. У січні в місцевих ЗМІ з'явилася інформація, що зрадник далі живе та працює у зруйнованому селищі.

Фото: Вікторія Рощина Отець Захарія (Анатолій Войтенок) у Солом'янському районному суді Києва

На третій позиції – митрополит Чернівецький і Буковинський Валентин Єгоренко (Мелетій). Наприкінці 2022 року РНБО наклала на нього санкції за підтримку дій Росії. У січні Президент припинив Єгоренку громадянство України.

Серед правоохоронців найпопулярнішим став профіль екскерівника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа. У 2022 році СБУ повідомила Герману про підозру в державній зраді. У січні 2023 року він визнав у суді, що коригував вогонь по будівлі Миколаївської ОДА.

На другому місці – колишній начальник СБУ в Харківській області Роман Дудін. У 2022 році його було звільнено з посади, згодом СБУ затримала Дудіна й висунула йому підозру в державній зраді. Сплеск запитів у січні пов’язаний з тим, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Дудін намагався захопити владу в перші години вторгнення військ РФ.

Колишній начальник внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов на третьому місці. Він утік з України перед повномасштабним вторгненням Росії. Правоохоронці розслідують його діяльність за статтею “Державна зрада”. Президент Зеленський позбавив Наумова звання генерала. Наразі Наумов перебуває в міжнародному розшуку, а Україна вимагає його екстрадиції з Сербії.

Фото: radiosvoboda.org Андрій Наумов

Найбільш закритою категорією Реєстру є судді. Рух ЧЕСНО володіє інформацією переважно по суддях Криму, щодо яких ідуть судові засідання. Інформація про нові підозри та досудове розслідування залишається закритою. У відповідь на запит ДБР повідомило, що протягом 2022 року вело досудове слідство за статтею державної зради стосовно 74 суддів, проте конкретних прізвищ Рух ЧЕСНО не отримав.

Серед суддів у топ-3 потрапили кримські, щодо яких тривають судові засідання: Олександр Абеляшев, Артур Авакян, Тетяна Авраміді. Наступні засідання стосовно них відбудуться в лютому-березні.

Рух ЧЕСНО продовжує шукати колаборантів і закликає всіх долучатися до наповнення Реєстру.

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