20-річний похід Володимира Путіна на війну в Україні – і як з ним не впорався Захід
20-річний похід Володимира Путіна на війну в Україні – і як з ним не впорався Захід
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Уночі два російські Су-35 завдали ракетного удару з території Білорусі
Уночі два російські Су-35 завдали ракетного удару з території Білорусі
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
Війська ППО за добу збили 6 повітряних цілей противника, – Генштаб
Війська ППО за добу збили 6 повітряних цілей противника, – Генштаб
Бійці полку "Азов" у Маріуполі знищили багато ворожої піхоти й техніку окупантів
Бійці полку "Азов" у Маріуполі знищили багато ворожої піхоти й техніку окупантів
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
ГоловнаСуспільствоВійна

У СБУ розповіли, як керівника Миколаївської окружної прокуратури викрили на держзраді

Підставна особу передала йому імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. 

У СБУ розповіли, як керівника Миколаївської окружної прокуратури викрили на держзраді
Фото: СБУ

Керівника Миколаївської окружної прокуратури, якому оголосили підозру у державній зраді, затримали у ході спецоперації Служби безпеки України.

Про це повідомила прессужба СБУ.

У СБУ є аргументовані докази, що він співпрацював із представниками силових структур РФ і використовував посередника, щоб відвести сліди від себе.

Як Lb.ua повідомило джерело у правоохоронних органах, затримано Геннадія Германа.

Відомо, що він передавав інформацію про:

  • оперативну обстановку у Миколаєві та області,
  • загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місць їх утримання,
  • результати обстрілів Миколаєва, добові паролі на блокпостах області тощо.

“Щоб задокументувати зрадника, СБУ провела спецоперацію: через підставну особу передали йому імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ”, – йдеться у повідомленні.

У результаті обшуків у фігуранта вилучено техніку з доказами його протиправної діяльності. 

Під час допиту зрадник визнав свою злочинну діяльність.

Нагадаємо, як повідомила Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова виявив "перевертня" серед підлеглих керівник Миколаївської обласної прокуратури.

Наразі 94 осіб обґрунтовано підозрюють у держзраді і переході на бік ворога, ще 27 – у колабораційній діяльності.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також