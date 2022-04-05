Керівника Миколаївської окружної прокуратури, якому оголосили підозру у державній зраді, затримали у ході спецоперації Служби безпеки України.

Про це повідомила прессужба СБУ.

У СБУ є аргументовані докази, що він співпрацював із представниками силових структур РФ і використовував посередника, щоб відвести сліди від себе.

Як Lb.ua повідомило джерело у правоохоронних органах, затримано Геннадія Германа.

Відомо, що він передавав інформацію про:

оперативну обстановку у Миколаєві та області,

загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місць їх утримання,

результати обстрілів Миколаєва, добові паролі на блокпостах області тощо.

“Щоб задокументувати зрадника, СБУ провела спецоперацію: через підставну особу передали йому імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ”, – йдеться у повідомленні.

У результаті обшуків у фігуранта вилучено техніку з доказами його протиправної діяльності.

Під час допиту зрадник визнав свою злочинну діяльність.

Нагадаємо, як повідомила Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова виявив "перевертня" серед підлеглих керівник Миколаївської обласної прокуратури.

Наразі 94 осіб обґрунтовано підозрюють у держзраді і переході на бік ворога, ще 27 – у колабораційній діяльності.