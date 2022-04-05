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​Ціна силового звільнення окупованого Донбасу – загибель 40-50 тисяч наших військових, – Зеленський

Президент заявив, що вважав би перемогою, якби Україні вдалося домовитися з РФ про те, щоб країна-агресор повернула свої війська на позиції станом на 23 лютого 2022 року.

​Ціна силового звільнення окупованого Донбасу – загибель 40-50 тисяч наших військових, – Зеленський
Фото: ОПУ

Якщо Україна зараз спробує піти штурмом на ОРДЛО, наші втрати можуть одразу становити від 40 до 50 тисяч людей. Загальні ж втрати за спроби відвоювати Донбас повністю могли б досягти сотень тисяч людей.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю українським медіа.

«Це буде одразу 40-50 тисяч наших, одразу, якщо ми без тактики, без стратегії, без нічого сказали «вперед». Так не буде. Це може коштувати нам у цілому сотні тисяч людей», – сказав він. 

При цьому Володимир Зеленський зазначив, що Росія відразу цим скористається. 

Якщо ми хочемо найпотужніших і найдосвідченіших людей (військовослужбовців Збройних сил. – LB.ua) втратити через те, що «я зараз хочу», ми повинні розуміти, що до нас повернуться (окупанти. – LB.ua), і вже не через два-три роки, а повернуться того ж місяця – у ті самі позиції й у всі знову Бучі», – сказав він. 

Президент додав, що вважав би перемогою, якби Україні вдалося домовитися з РФ про те, щоб країна-агресор повернула свої війська на позиції станом на 23 лютого 2022 року. Журналіст уточнив: йдеться про дипломатичну перемогу чи перемогу у війні. Зеленський відповів – на його думку, це була б перемога у війні, оскільки усвідомлює, яких втрат уже зазнала Україна і якими вони можуть бути надалі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський затвердив вчора склад делегації для участі в переговорах з Росією щодо підготовки та погодження проєкту договору про гарантії безпеки України.

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