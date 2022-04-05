​Ціна силового звільнення окупованого Донбасу – загибель 40-50 тисяч наших військових, – Зеленський

Президент заявив, що вважав би перемогою, якби Україні вдалося домовитися з РФ про те, щоб країна-агресор повернула свої війська на позиції станом на 23 лютого 2022 року.

Якщо Україна зараз спробує піти штурмом на ОРДЛО, наші втрати можуть одразу становити від 40 до 50 тисяч людей. Загальні ж втрати за спроби відвоювати Донбас повністю могли б досягти сотень тисяч людей.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю українським медіа.

«Це буде одразу 40-50 тисяч наших, одразу, якщо ми без тактики, без стратегії, без нічого сказали «вперед». Так не буде. Це може коштувати нам у цілому сотні тисяч людей», – сказав він.

При цьому Володимир Зеленський зазначив, що Росія відразу цим скористається.

Якщо ми хочемо найпотужніших і найдосвідченіших людей (військовослужбовців Збройних сил. – LB.ua) втратити через те, що «я зараз хочу», ми повинні розуміти, що до нас повернуться (окупанти. – LB.ua), і вже не через два-три роки, а повернуться того ж місяця – у ті самі позиції й у всі знову Бучі», – сказав він.

Президент додав, що вважав би перемогою, якби Україні вдалося домовитися з РФ про те, щоб країна-агресор повернула свої війська на позиції станом на 23 лютого 2022 року. Журналіст уточнив: йдеться про дипломатичну перемогу чи перемогу у війні. Зеленський відповів – на його думку, це була б перемога у війні, оскільки усвідомлює, яких втрат уже зазнала Україна і якими вони можуть бути надалі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський затвердив вчора склад делегації для участі в переговорах з Росією щодо підготовки та погодження проєкту договору про гарантії безпеки України.