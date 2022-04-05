На Харківщині минулої доби ворог убив 6 мирних жителів, – Синєгубов

У Харківській області окупанти минулої доби вбили 6 мирних жителів, поранили 8 осіб.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

“За минулу добу окупанти нанесли 54 ударів із різних видів зброї далекої дії: артилерійські удари, мінометні і танкові обстріли, обстріли з РСЗВ. Постраждали райони Салтівки, П’ятихатки, Олексіївки, Холодної Гори, Дергачі, Барвінкове, Чугуїв”, – йдеться в повідомленні.

Серед мирного населення є постраждалі внаслідок учорашніх денних обстрілів у Харкові та Чугуєві.

У Харкові та районі – 4 загиблих, 3 людей госпіталізовані. У Чугуївському районі – 2 загиблих, 5 осіб поранені.

“За добу окупанти в Барвінковому обстрілами пошкодили житлові будинки, автомобілі та сільгосптехніку. Жителям рекомендуємо записуватися на евакуацію потягами. Так само рекомендуємо убезпечитися жителям Лозової, через населений пункт курсують безкоштовні поїзди. За додатковою інформацією звертайтеся до органів місцевого самоврядування”, – зазначив він.

Триває забезпечення Харкова та області гуманітарною допомогою. Продукти харчування розподіляють до пунктів видачі “Нової пошти” та Укрпошти, на адресну допомогу в місті Харків і громади Харківщини.

“Харківщина готова до будь-яких сценаріїв, наші Збройні сили України на позиціях і обороняють область. Ми ж маємо тримати міцний тил”, – додав Синєгубов.

Нагадаємо, 3 квітня через ворожі обстріли на Харківщині загинули 10 людей, 41 поранено.