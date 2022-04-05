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Уночі два російські СУ-35 завдали ракетного удару з території Білорусі

ППО ЗСУ збила три ракети, четверту – пошкоджено, вона не влучила у ціль.

Уночі два російські СУ-35 завдали ракетного удару з території Білорусі
Фото: facebook.com/PvkZahid

У ніч проти 5 квітня українська протиповітряна оборона знешкодила чотири ворожі ракети. 

Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

Зазначається, що два Су-35 окупантів із території Білорусі завдали удару крилатими ракетами по території України."Ймовірно, що цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях", – повідомляють військові.

За їхніми даними, засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети, четверту було пошкоджено, через що ракета не потрапила в ціль.

Наведення ракет противником та ведення розвідки щодо результатів удару здійснювалося двома БПЛА оперативно-тактичного рівня. Вони теж знищені підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід".

Про які області йдеться, військові не уточнюють.

Тим часом голова Рівненської ОВА Віталій Коваль уранці 5 квітня повідомив, що вночі силами ППО збито дві ворожі цілі.

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