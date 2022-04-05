Уночі два російські СУ-35 завдали ракетного удару з території Білорусі

У ніч проти 5 квітня українська протиповітряна оборона знешкодила чотири ворожі ракети.
Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
Зазначається, що два Су-35 окупантів із території Білорусі завдали удару крилатими ракетами по території України."Ймовірно, що цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях", – повідомляють військові.
За їхніми даними, засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети, четверту було пошкоджено, через що ракета не потрапила в ціль.
Наведення ракет противником та ведення розвідки щодо результатів удару здійснювалося двома БПЛА оперативно-тактичного рівня. Вони теж знищені підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід".
Про які області йдеться, військові не уточнюють.
Тим часом голова Рівненської ОВА Віталій Коваль уранці 5 квітня повідомив, що вночі силами ППО збито дві ворожі цілі.