У Сумській області знайшли трьох закатованих мирних жителів

Голова Сумської ОДА закликав українців бути обережними на дорогах - в деяких місцях можуть залишатися російські окупанти.

У Конотопському районі Сумської області знайшли трьох закатованих російськими агресорами мирних жителів. Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"На місцях колишній стоянок ворога уже знайшли щонайменше трьох закатованих українців. Мирних жителів", - ідеться у повідомленні.

За його словами, Конотопський район продовжує оговтуватися від російської навали.

"Села і селища, міста, які постраждали від орків найбільше, отримують усе необхідне в першу чергу. Гуманітарну допомогу, будматеріали, ліки. Особисто багато буваю по цих селах, бачу ситуацію. Те, що зробили орки - за межами розуміння здорового глузду", - зазначив Живицький.

Він також повідомив, що в Шосткинському районі ОВА опрацьовує безпечні маршрути між громадами. Відновили планові операції та хірургічні втручання.