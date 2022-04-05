На Київщині зафіксували 1200 воєнних злочинів Росії, - МВС

У Київській області зафіксовано 1200 воєнних злочинів, що скоїли російські загарбники. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його словами, Нацполіція наразі документує всі скоєні воєнні злочини, опитує місцевих та збирає докази.

"Ґвалтування, здійснене окупантом під час воєнного часу, кваліфікується як воєнний злочин. Він немає терміну давності, винуватець буде нести відповідальність. Він оголошується в розшук і в будь-якій країні, де він перебуватиме, може бути затриманий та переданий українському правосуддю", - наголосив Монастирський.

Він також зазначив, що якщо людина загинула, проводиться ексгумація тіла, всі необхідні експертизи, щоб отримати докази та зв’язок з особою, яка вчинила злочин. Далі через ДНК буде встановлюватися причетність.

"Відповідальність понесе не лише злочинець, а і його командир", - наголосив Монастирський.

Нещодавно Нацгвардія під час проведення розвідки знайшли книгу штатно-посадового обліку, поіменний список особового складу, бойовий та чисельний розрахунок. Це дозволить повністю ідентифікувати осіб, які перебували у містах, та дозволить пришвидшити пошук воєнних злочинців.

"За весь час війни затримано понад 600 диверсантів. Найбільше воєнних злочинів зафіксовано в Київській області, їх наразі 1200", - додав міністр.

Очільник МВС закликав громадян не поспішати повертатися в свої міста. "Ця територія ще є досить небезпечною, я закликаю громадян поки не повертатися до своїх будинків. Місцева влада дасть вказівку, коли це буде безпечно робити".

Нагадаємо, після оприлюднення свідчень воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Бучі, в Німеччині запропонували створити трибунал для покарання винних, подібний до того, що існував в Югославії.

4 квітня українська розвідка оприлюднила список окупантів, які відповідальні за звірства у Бучі.