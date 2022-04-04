7 атак росіян відбили українські бійці в зоні ООС

ЗСУ знищили 7 танків, 8 одиниць броньованої техніки і 3 артилерійські системи противника.

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Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 4 квітня на Донецькому та Луганському напрямках сім атак російських загарбників.

Про це йдеться в оперативній інформації штабу ООС у Facеbook.

"Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 7 танків, 8 одиниць броньованої техніки та 3 артилерійські системи противника", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, 2 квітня в зоні оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські захисники відбили дві атаки росіян. Втрати ворога: до 80 осіб особового складу, танки, БМП, артилерійські системи, міномети й АТ.