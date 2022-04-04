Вибухотехніки Національної поліції України знешкодили авіабомбу, в якій містилося 100 кг вибухівки.
Про це повідомив очільник НПУ Ігор Клименко.
Він зазначив, що Росія скинула ФАБ-250 на Ірпінь, але бомба дивом не вибухнула.
"Ми вже перестали рахувати знайдені та знешкоджені боєприпаси і міни. Просто хлопці щодня працюють безперервно з ранку і дотемна, щоб якомога швидше очистити українську землю від смертельних "подарунків" ворогів", - додав Клименко.
Глава Нацполіції також повідомив, що фахівці продовжують розміновувати Бучу, Ірпінь і Гостомель.
Нагадаємо, напередодні міський голова Ірпеня повідомив, що в місті цілодобово працюють вибухотехніки і патрулі.
22 березня в ДСНС повідомили, що за добу піротехніки знешкодили 6 авіаційних бомб.