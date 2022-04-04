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Авіабомбу зі 100 кілограмами вибухівки знешкодили фахівці Нацполіції, - Клименко

Вона дивом не вибухнула в Ірпені.

Авіабомбу зі 100 кілограмами вибухівки знешкодили фахівці Нацполіції, - Клименко
Голова Нацполіції Ігор Клименко
Фото: пресслужба Нацполіції

Вибухотехніки Національної поліції України знешкодили авіабомбу, в якій містилося 100 кг вибухівки.

Про це повідомив очільник НПУ Ігор Клименко.

Він зазначив, що Росія скинула ФАБ-250 на Ірпінь, але бомба дивом не вибухнула.

Фото: Facebook/Ігор Клименко

Фото: Facebook/Ігор Клименко

Фото: Facebook/Ігор Клименко

"Ми вже перестали рахувати знайдені та знешкоджені боєприпаси і міни. Просто хлопці щодня працюють безперервно з ранку і дотемна, щоб якомога швидше очистити українську землю від смертельних "подарунків" ворогів", - додав Клименко.

Глава Нацполіції також повідомив, що фахівці продовжують розміновувати Бучу, Ірпінь і Гостомель.

Нагадаємо, напередодні міський голова Ірпеня повідомив, що в місті цілодобово працюють вибухотехніки і патрулі.

22 березня в ДСНС повідомили, що за добу піротехніки знешкодили 6 авіаційних бомб.

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