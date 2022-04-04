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Міністр охорони здоровʼя Ізраїлю відвідав польовий шпиталь на Львівщині

Ізраїль готовий приймати на лікування наших захисників та допомагати Україні медикаментами. 

Міністр охорони здоровʼя Ізраїлю відвідав польовий шпиталь на Львівщині
Ніцан Горовіц
Фото: mews.Israel.info

Ізраїль готовий допомагати українцям медичним обладнанням і препаратами та приймати на лікування наших поранених бійців. Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Ізраїлю Ніцан Горовіц під час візиту до польового шпиталю на Львівщині, заявив очільник Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

"Оскільки російські війська обстрілюють медичні заклади та їхніх працівників, Україні потрібні броньовані «швидкі», бронежилети та каски для лікарів, мобільні рентгени. На цьому під час зустрічі наголосив заступник міністра охорони здоров’я України Олексій Яременко", – зазначив Козицький.

МОЗ України передасть ізраїльським партнерам список необхідного. 

У березні Ізраїль розгорнув польовий шпиталь на Львівщині. До роботи в ньому залучені більше 100 людей, зокрема 60 медиків. Там проводяться операції, є стаціонарне лікування та коронавірусний ізолятор. 

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