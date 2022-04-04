МЗС відповіло на заяву Орбана про "боротьбу з Зеленським": мав би бути вдячним, що реальність війни не досягла кордонів Угорщини

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву Віктора Орбана, партія якого перемагає на виборах в Угорщині, щодо "опоненства" президента України Володимира Зеленського.

На сторінці МЗС у Facebook заявили, що з повагою сприймають волевиявлення угорського народу, але Орбан немає підстав стверджувати, що на шляху до перемоги на виборах йому довелося боротися з президентом України.

"По-перше, ані Україна, ані її Президент Володимир Зеленський не брали участі в політичній кампанії в Угорщині. По-друге, Президент України щоденно зайнятий набагато більш важливою справою – боротьбою з російською агресією. Прем’єр-міністр мав би бути вдячний Президенту України за те, що реальність війни не досягла кордонів Угорщини завдяки героїзму українського народу у стримуванні агресивних дій президента Путіна", – наголосили в міністерстві.

Зовнішньополітичне відомство сподівається, що новий мандат дозволить угорському уряду зосередитися і на протидії агресивній політиці президента РФ, за наказом якого російська армія скоює звірства проти українського народу, а оприлюднені в день угорських виборів факти російських воєнних злочинів щодо мирного населення, насамперед різанини в Бучі, Ірпіні та Гостомелі, не залишаться непоміченими.

"Розраховуємо, що Будапешт чітко засудить ці злочини та перегляне свій підхід щодо допомоги Україні, аби він відповідав нинішнім реаліям, рівню безпекової загрози з боку Росії та рівню звірств російської армії. Без безпеки в Україні не буде безпеки в Угорщині. Наша держава є Батьківщиною українських угорців, які є невід‘ємною частиною українського суспільства, та чию ідентичність ми високо цінуємо. Маємо спільними зусиллями наближати перемогу над російським злом, аби відновити мир заради українського, угорського та інших європейських народів", – додали в МЗС.

За попередніми підрахунками, партія Орбана лідирує на виборах уже вчетверте поспіль. Орбан вже виступив із заявою, де сказав, що йому довелося боротися з опонентами, зокрема й з президентом України.