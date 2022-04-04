Війська ППО за добу збили 6 повітряних цілей противника, – Генштаб
Війська ППО за добу збили 6 повітряних цілей противника, – Генштаб
Звільнені та зруйновані. Фоторепортаж з Ірпеня, Бучі та Гостомеля
Звільнені та зруйновані. Фоторепортаж з Ірпеня, Бучі та Гостомеля
З'явилося відео з Бучі: на вулицях багато тіл вбитих мирних мешканців
З'явилося відео з Бучі: на вулицях багато тіл вбитих мирних мешканців
Через Сумщину виходять підрозділи окупантів, що діяли в напрямку Броварів, – Павлюк
Через Сумщину виходять підрозділи окупантів, що діяли в напрямку Броварів, – Павлюк
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
В Одесі росіяни влучили в обʼєкт інфраструктури (оновлено)
В Одесі росіяни влучили в обʼєкт інфраструктури (оновлено)
Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
Російські десантники кинули під Ірпенем машину зі складу секретного комплексу "Барнаул-Т" з блоком "свій-чужий"
Російські десантники кинули під Ірпенем машину зі складу секретного комплексу "Барнаул-Т" з блоком "свій-чужий"
ГоловнаСвіт

Меркель вважає правильним своє рішення не приймати Україну до НАТО, на запрошення в Бучу не підповіла

Водночас Меркель "підтримала міжнародні зусилля щодо припинення війни в Україні".

Меркель вважає правильним своє рішення не приймати Україну до НАТО, на запрошення в Бучу не підповіла
Фото: EPA/UPG

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає правильним своє рішення не приймати Україну до НАТО у 2008 році, попри критику з боку президента України Володимира Зеленського. Про це заявила речниця Меркель на запит агентства DPA, пише "Європейська правда".

"Федеральний канцлер доктор Ангела Меркель підтримує свої рішення у зв'язку з самітом НАТО 2008 року в Бухаресті", - сказала речниця.

Водночас Меркель підтримала міжнародні зусилля щодо припинення російської загарбницької війни в Україні, але не стала реагувати на запрошення приїхати в Бучу.

"З огляду на звірства, які стають помітними в Бучі та інших місцях України, усі зусилля федерального уряду та міжнародної спільноти бути на боці України та покласти край варварству та війні Росії проти України мають повну підтримку колишньої канцлерки", - додала речниця.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський запросив колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель та експрезидента Франції Ніколя Саркозі відвідати сплюндроване російськими військами місто Бучу на Київщині.

"Я запрошую пані Меркель і пана Саркозі відвідати Бучу й побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії. Побачити на власні очі закатованих українців і українок", – сказав він. Президент вважає, що 14 років тому під час саміту НАТО в Бухаресті "був шанс забрати Україну з "сірої зони" на сході Європи", але "під оптимістичними дипломатичними формулюваннями про те, що Україна нібито може стати членом НАТО, тоді, у 2008 році, була схована відмова приймати Україну до Північноатлантичного Союзу".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також