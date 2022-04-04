Меркель вважає правильним своє рішення не приймати Україну до НАТО, на запрошення в Бучу не підповіла

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає правильним своє рішення не приймати Україну до НАТО у 2008 році, попри критику з боку президента України Володимира Зеленського. Про це заявила речниця Меркель на запит агентства DPA, пише "Європейська правда".

"Федеральний канцлер доктор Ангела Меркель підтримує свої рішення у зв'язку з самітом НАТО 2008 року в Бухаресті", - сказала речниця.

Водночас Меркель підтримала міжнародні зусилля щодо припинення російської загарбницької війни в Україні, але не стала реагувати на запрошення приїхати в Бучу.

"З огляду на звірства, які стають помітними в Бучі та інших місцях України, усі зусилля федерального уряду та міжнародної спільноти бути на боці України та покласти край варварству та війні Росії проти України мають повну підтримку колишньої канцлерки", - додала речниця.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський запросив колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель та експрезидента Франції Ніколя Саркозі відвідати сплюндроване російськими військами місто Бучу на Київщині.

"Я запрошую пані Меркель і пана Саркозі відвідати Бучу й побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії. Побачити на власні очі закатованих українців і українок", – сказав він. Президент вважає, що 14 років тому під час саміту НАТО в Бухаресті "був шанс забрати Україну з "сірої зони" на сході Європи", але "під оптимістичними дипломатичними формулюваннями про те, що Україна нібито може стати членом НАТО, тоді, у 2008 році, була схована відмова приймати Україну до Північноатлантичного Союзу".