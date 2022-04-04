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​Макрон хоче повністю припинити експорт вугілля та нафти з Росії до ЄС після воєнних злочинів у Бучі

Франція проведе цього тижня переговори зі своїми європейськими партнерами щодо подальших санкцій.

​Макрон хоче повністю припинити експорт вугілля та нафти з Росії до ЄС після воєнних злочинів у Бучі
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче повністю заблокувати російський експорт вугілля та нафти до Європейського Союзу цього тижня після виявлення, за його словами, воєнних злочинів у місті Буча.

Про це повідомляє CNN.

Виступаючи в понеділок на французькому телеканалі France Inter, Макрон сказав, що є «дуже явні ознаки», що в Бучі були скоєні воєнні злочини, і «встановлено, що відповідальність за них несе російська армія».

За його словами, цього тижня Франція проведе переговори зі своїми європейськими партнерами щодо подальших санкцій.

«Ті, хто стоїть за цими злочинами, повинні відповідати за них, – зазначив президент Макрон. – Ми повинні дуже чітко дати зрозуміти, що захищаємо нашу колективну гідність і наші цінності. Немає миру без справедливості».

Еммануель Макрон також додав, що Франція готова надати Україні допомогу в розслідуванні подій у Бучі.

Нагадаємо, після звільнення Бучі мер міста Анатолій Федорук повідомив про сотні убитих місцевих мешканців. За його словами, у братській могилі похоронили 280 людей. Також він повідомив, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років. «Всіх цих людей розстрілювали, вбивали в потилицю», – сказав Анатолій Федорук

У неділю, 3 березня, зі звільненої від російських військ Київської області вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.

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