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"Різанина в Бучі" - поляки вимагають від ЄС озброєнь Україні, британці обіцяють "заморити голодом військову машину" РФ

У обох випадках йдеться і про подальше посилення санкцій.

"Різанина в Бучі" - поляки вимагають від ЄС озброєнь Україні, британці обіцяють "заморити голодом військову машину" РФ

Після звірств окупантів у Київській області Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький закликав країни-члени Європейського Союзу негайно переглянути політику щодо Росії, дати Україні більш ефективну зброю та посилити санкції.

Про це сказано у повідомленні офіційного Twitter прем'єра. 

Прем'єр-міністр закликав керівництво Євросоюзу якомога швидше організувати засідання Євроради. Там Польща ініціюватиме розгляд воєнних злочинів РФ і запровадження ефективних санкцій.

"Різанина в Бучі – це більше, ніж тривожний дзвінок для Європи та світу. Це страшний крик про справедливість, свободу та право на життя, про базові та загальнолюдські цінності", – написав Матеуш Моравецький.

Він переконаний, що ЄС зобов'язаний запровадити санкції, які реально працюватимуть. Серед іншого - конфіскація всіх російських активів і розрив торговельних відносин із РФ.

"Україна повинна отримати озброєння, з яким вона зможе захистити жінок і дітей Маріуполя, Бучі та багатьох інших міст. Це наш політичний і моральний обов'язок. Досить фальшивих жестів і тактики уникнення. Досить! Санкції не працюють. Вимкніть кисень російському геноциду", – заявив Моравецький.

Своєю чергою Глава британського уряду Борис Джонсон пообіцяв "заморити голодом військову машину Росії".

Про це йдеться у повідомленні на Twitter-сторінкці британця.

"Я зроблю все, що в моїх силах, щоб заморити голодом військову машину Путіна. Ми посилюємо наші санкції та військову підтримку, а також зміцнюємо наш пакет гуманітарної допомоги, щоб допомогти тим, хто потребує", - зазначив Борис Джонсон.

Глава британського уряду зазначив, що Лондон санкціонував додаткову фінансову підтримку розслідування російських злочинів в Україні та направить спеціалістів-слідчих.На його думку, масові вбивства українців свідчать про те, що Путін у відчаї, бо його вторгнення зазнає невдачі.

Нагадаємо, що 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук у відеозверненні повідомив, що місто звільнили від російських загарбників. Зранку 1 квітня в міськраді Бучі повідомили, що агресор замінував кондитерську фабрику, а печиво отруїв, і закликали жителів не заходити на територію об'єкта.

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