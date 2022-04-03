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Зеленський звернувся до Орбана: Ми не побачили жодного зусилля Угорщини, щоб зупинити війну!

Президент України: Ми не просили чогось особливого від офіційного Будапешта. Ми не отримали навіть того, що роблять усі інші!

Зеленський звернувся до Орбана: Ми не побачили жодного зусилля Угорщини, щоб зупинити війну!
Володимир Путін розмовляє з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном під час їх зустрічі в Кремлі, 1 лютого 2022 р.
Фото: EPA/UPG

Угорщина протиставляє себе усій Європі, відверто підтримуючи Путіна. 

Про це у своєму зверненні у суботу увечері заявив президент України Володимир Зеленський. 

«Хочу звернутися до ще однієї людини, яка, здається, не вповні розуміє, що відбувається і що переживається. Не тільки в Україні, а й в усій Європі. До прем'єр-міністра Угорщини. Який чи не єдиний у Європі відверто підтримує пана Путіна, – сказав він. – Ми ж не просили чогось особливого від офіційного Будапешта. Ми не отримали навіть того, що роблять усі інші! Роблять заради миру. Не отримали життєво необхідного транзиту оборонної допомоги, не побачили морального лідерства. Не побачили жодного зусилля, щоб зупинити війну!». 

За словами Володимира Зеленського, уся Європа намагається зупинити війну і повернути мир. 

«Чому ж тоді офіційний Будапешт протиставляють усій Європі, усім цивілізованим країнам? Заради чого?», – запитав президент України. 

Володимир Зеленський також зазначив, що український народ підтримує угорський народ, а угорський. – український народ. 

«Ми однаково цінуємо мир, однаково цінуємо свободу. Так буде завжди. Ми завжди будемо жити в добросусідстві. І я впевнений, що наші меншини мають бути тими місточками, які нас іще більше об'єднують, – сказав він. – Політики йдуть. А правда залишається. Ось про що я кажу – про правду. І я завжди кажу те, що думаю. Коли я кажу про Угорщину, я маю на увазі Угорщину. Якщо це війна, то я називаю її війною, а не «спеціальною операцією». Якщо це загроза всій Європі, то я називаю це загрозою всій Європі. Це називається чесність, якої бракує пану Орбану. Можливо, він загубив її десь у контактах з Москвою».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що хоча Угорщина і засуджує напад Росії на Україну, однак вона не підтримуватиме санкції, що включатимуть заборону на імпорт російських енергоносіїв. За його словами, угорська економіка просто не може функціонувати без російської нафти та газу.

Також Угорщина не дозволила поставки зброї для України через свою територію. 

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