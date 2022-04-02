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Україна отримає танки від союзників упродовж кількох днів, – кореспондент CNN

Ймовірно, це будуть радянські Т-72.

Україна отримає танки від союзників упродовж кількох днів, – кореспондент CNN
Танк Т-72
Фото: ukroboronprom.com.ua

США допоможуть Україні отримати танки Т-72 радянського виробництва і вони будуть доставлені упродовж кількох днів. 

Про це повідомив у Twitter шеф-кореспондент з національної безпеки Джим Скіутто.

«Очікується, що США сприятимуть передачі танків від союзників по НАТО до України, за словами високопоставлених чиновників США, – написав він. – Мені кажуть, що це будуть танки Т-72 радянських часів, українські військові мають досвід їх експлуатації, і які будуть доставлені «упродовж днів, а не тижнів».

Танки Т-72 різних модифікацій перебувають на озброєнні в збройних силах України, Росії та ще кількох десятків країн, серед яких і члени НАТО. 

Нагадаємо, учора видання The New York Times провідомило, що уряд США веде перемовини з союзниками по НАТО про те, щоб вони передали Україні танки радянського виробництва. За словами співрозмовників видання, такі переговори стали наслідком звернення президента Володимира Зеленського, який 24 березня закликав НАТО надати Україні 1% своїх танків

Як повідомляли раніше, українська армія має більше танків зараз, ніж коли почалася війна, тому що вона постійно захоплює їх у Росії.

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