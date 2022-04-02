Україна отримає танки від союзників упродовж кількох днів, – кореспондент CNN

США допоможуть Україні отримати танки Т-72 радянського виробництва і вони будуть доставлені упродовж кількох днів.

Про це повідомив у Twitter шеф-кореспондент з національної безпеки Джим Скіутто.

Breaking: US is expected to help facilitate transfer of tanks from NATO allies to Ukraine, according to senior US officials. The tanks will be Soviet-era T-72 tanks, which Ukrainian military has experience operating and will be delivered “within days, not weeks,” I’m told. — Jim Sciutto (@jimsciutto) April 2, 2022

«Очікується, що США сприятимуть передачі танків від союзників по НАТО до України, за словами високопоставлених чиновників США, – написав він. – Мені кажуть, що це будуть танки Т-72 радянських часів, українські військові мають досвід їх експлуатації, і які будуть доставлені «упродовж днів, а не тижнів».

Танки Т-72 різних модифікацій перебувають на озброєнні в збройних силах України, Росії та ще кількох десятків країн, серед яких і члени НАТО.

Нагадаємо, учора видання The New York Times провідомило, що уряд США веде перемовини з союзниками по НАТО про те, щоб вони передали Україні танки радянського виробництва. За словами співрозмовників видання, такі переговори стали наслідком звернення президента Володимира Зеленського, який 24 березня закликав НАТО надати Україні 1% своїх танків.

Як повідомляли раніше, українська армія має більше танків зараз, ніж коли почалася війна, тому що вона постійно захоплює їх у Росії.