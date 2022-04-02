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США домовляються про передачу Україні радянських танків, - NYT

Танки дозволять Україні обстрілювати російські об'єкти на Донбасі.

США домовляються про передачу Україні радянських танків, - NYT
Фото: nytimes.com

Уряд США веде перемовини з союзниками по НАТО про те, щоб вони передали Україні танки радянського виробництва. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на анонімного представника американської влади.

Чиновник сказав, що постачання розпочнеться найближчим часом, але відмовився повідомити, скільки танків буде відправлено або з яких країн вони надійдуть.

За словами чиновника, ці переговори стали наслідком звернення президента Володимира Зеленського, який 24 березня закликав НАТО надати Україні 1% своїх танків

Як зазначає видання, танки "дозволять Україні завдавати далекобійних артилерійських ударів по російських об'єктах на Донбасі".

NYT пише, що прибуття танків може стати ще однією ознакою нової фази війни.

Як повідомляли раніше, українська армія має більше танків зараз, ніж коли почалася війна, тому що вона постійно захоплює їх у Росії.

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