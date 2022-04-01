Китай має якщо не підтримувати, то принаймні не втручатися у санкції ЄС, - президент Єврокомісії

Інакше "це може призвести до масштабних репутаційних втрат Китаю тут, у Європі", підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

Євросоюз запровадив масштабні та ефективні санкції, до яких приєдналися понад 40 держав. І Китай має якщо не підтримувати санкційну політику, то принаймні не втручатися в неї.

Як передає "Укрінформ", на цьому наголосила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі під час пресконференції за підсумками віртуального саміту ЄС-Китай.

"Жоден європейський громадянин не зрозуміє будь-якої підтримки росії через війну. Більше того, це може призвести до масштабних репутаційних втрат Китаю тут, у Європі", - підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

Оскільки Китай як постійний член Радбезу ООН має особливу відповідальність за збереження світового порядку, тому Євросоюз закликає країну не втручатися у санкційний режим і не допомагати Росії обходити обмеження.

"Дозвольте мені нагадати, що кожного дня обсяг торгівлі між Китаєм та Європейським Союзом становить більш як 2 мільярди євро у товарах та послугах. Для порівняння - торгівля між Китаєм і Росією становить 300 з чимось мільйонів євро на день. Тож продовження війни (в Україні - Ред.) та шкода, яку вона наносить світовій економіці, не відповідає нічиїм інтересам, у тому числі -інтересам Китаю", - додала президент Єврокомісії.

Вона також наголосила, що Європейський Союз продовжує підтримувати Україну.

Нагадаємо, Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррелль за підсумками саміту ЄС-Китай заявив, що Євросоюз і Піднебесна спільно відповідальні за мир в Україні.