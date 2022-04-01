Кулеба озвучив головне застереження щодо ініціативи розмістити в Україні миротворців НАТО

Росія має вийти на позиції, які вона займала станом на 23 лютого.

Україна має застереження щодо ініціативи розмістити в Україні миротворчий контингент НАТО – ця пропозиція, як і інші, не повинні заморожувати конфлікт.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив на брифінгу в Польщі, пише УП.

"З 24 лютого додаткові території України стали тимчасово окупованими. Наша принципова позиція полягає у тому, що Росія має вийти на позиції, які вона займала станом на 23 лютого. Відповідно жодна ініціатива, яка буде фіксувати статус-кво, не відповідає українським інтересам", – заявив він.

Кулеба на брифінгу підкреслив, що жоден лідер не наважиться тиснути на України задля пришвидшення переговорного процесу з Росією.

Нагадаємо, віцепрем'єр уряду Польщі та лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський під час візиту до Києва заявив, що Україні потрібна "миротворча місія НАТО ширшої міжнародної коаліції". Після цього, 24 березня на саміті НАТО Анджей Дуда запропонував відправити в Україну миротворчу місію блоку. Єдності щодо підтримки цієї ініціативи поки немає.

Член парламентського комітету нацбезпеки Федір Веніславський вважає, що введення миротворців може бути реалістичним для гуманітарних конвоїв, виведення населення з тих пунктів, де їм загрожує небезпека. Водночас для України важливо, щоб миротворці забезпечували саме гуманітарні коридори, а не перебували на якійсь лінії розмежування між українськими (військами) та військами окупанта.

Президент України Володимир Зеленський неоднозначно ставиться до можливості розміщення в Україні миротворчого контингенту НАТО. Зеленський підкреслив, що заморожений конфілкт Україні не потрібен.

Миротворці НАТО розміщені в Косово, де нині фактично заморожений конфлікт із Сербією.