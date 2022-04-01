Понад 30 країн вивільнять резервну нафту для зниження ціни на ринку, - Байден

У п'ятницю, 1 квітня, понад 30 країн звільнили свої резерви нафти та долучилися до кампанії з насичення ринку, щоб знизити ціни. Про це сьогодні заявив президент США Джо Байден, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я координував цей крок із союзниками та партнерами в усьому світі. Цього ранку понад 30 країн у світі зібралися на екстрену зустріч і погодилися вивільнити для ринку десятки мільйонів додаткових барелів нафти", - сказав Байден.

Перелік цих країн та обсяги нафти не було названо. Метою кампанії є створення умов, за яких росія "не зможе перетворити свої енергетичні ресурси на зброю".

Байден назвав нинішнє вивільнення палива зі стратегічного запасу США наймасштабнішим в американській історії. Президент додав, що його адміністрація працює з американськими виробниками нафти для збільшення її виробництва.

Нагадаємо, напередодні Байден оголосив про рішення у наступні півроку спрямовувати на ринок у середньому по 1 млн барелів нафти на добу зі стратегічного запасу США. Він також зазначив, що це не дає можливості прогнозувати, на скільки саме знизиться ціна на нафту.

Унаслідок вивільнення резервів нафтові котирування завершили тиждень найрізкішим зниженням за два роки. Нафта "Брент" подешевшала більш як на 10% (до 105 доларів), а нафта WTI - на 12% (до 100 доларів за барель).