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Путін самоізолюється і карає радників, – Байден

Президент США зазначив, що він «скептично налаштований» щодо намірів Росії відвести свої війська з околиць Києва

Путін самоізолюється і карає радників, – Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден заявив журналістам у четвер, що президент Росії Володимир Путін «здається, самоізолюється» і «є деякі ознаки того, що він звільнив або помістив під домашній арешт деяких своїх радників». 

При цьому президент США додав: «Я не хочу цього разу приділяти цьому багато уваги, тому що у нас не так багато вагомих доказів».

Президент Байден також зазначив, що він «скептично налаштований» щодо намірів Росії відвести свої війська з околиць Києва. Він зазначив, що наразі цьому немає вагомих доказів, проте є інформація, що РФ нарощує свої сили на Донбасі.

Нагадаємо, учора директорка з комунікацій Білого дому Кейт Бідінгфілд заявила, що Володимира Путіна дезінформували радники щодо діяльності його військових в Україні та впливу санкцій на економіку його країни. За її словами, у США також є інформація, яка свідчить про те, що Путіну стало відомо про дезінформацію, що призвело до постійної напруженості між ним та очільниками оборонного відомства. 

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