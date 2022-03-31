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Швейцарія підтримає рішення про закриття доступу до ресурсів ЄБРР для РФ та Білорусі, - Мінфін

Тим часом у швейцарських банках залишаються чималі російські фінансові активи.

Швейцарія підтримає рішення про закриття доступу до ресурсів ЄБРР для РФ та Білорусі, - Мінфін
Фото: Пресслужба Міністерства фінансів України

Швейцарія офіційно підтримає рішення про закриття доступу Росії та Білорусі до активів Європейського банку реконструкції та розвитку.

Про це повідомили в пресслужбі Мінфіну.

Цю позицію підтвердив міністр фінансів Швейцарської Конфедерації Улі Маурер 31 березня під час онлайн-зустрічі з міністром фінансів України Сергієм Марченком.

Під час розмови Марченко наголосив на важливості закриття доступу РФ та Білорусі до ресурсів ЄБРР. Маурер сказав, що його країна таке рішення підтримає.

Також міністр фінансів України звернув увагу співрозмовника на наявність чималих російських фінансових активів в банках Швейцарії. Марченко звернувся з проханням до Маурера застосувати до них санкційні заходи.

"Критично важливо, аби росія не мала шляхів для уникнення санкцій, особливо у банківському секторі. Санкції проти росії мають бути посилені", - наголосив глава українського Мінфіну.

Марченко висловив подяку уряду Швейцарії за підтримку України, зокрема, за запровадження санкцій проти РФ. Нині швейцарський список підсанкційних осіб повністю відповідає санкційній політиці Євросоюзу

Нагадаємо, 28 березня стало відомо, що ЄБРР закриває свої офіси в Москві та Мінську.

24 березня Швейцарія заявила, що заморозила 6,2 мільярда доларів, які належать росіянам. Наразі банки країни зберігають на офшорних рахунках близько 213 мільярдів доларів, що належать громадянам країни-агресора.

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