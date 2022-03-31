Український суд арештував 12 транспортних літаків "Руслан" російської авіакомпанії

Росавіація незаконно надала право компанії, що входить в групу "Волга-Дніпро", видавати сертифікати льотної придатності на ці літаки.

Святошинський районний суд Києва арештував 12 транспортних літаків Ан-124-100 "Руслан" російської авіакомпанії "Волга-Дніпро", повідомляє "РБК-Україна".

Заяву до суду направило державне підприємство "Антонов", на цій підставі було відкрито кримінальне провадження.

З'ясувалося, що Росавіація незаконно надала право компанії, яка входить в групу "Волга-Дніпро", видавати сертифікати льотної придатності на "Руслани".

"Фактично, протягом останніх років "Волга-Дніпро" видавала сертифікати сама собі, ставлячи під загрозу безпечну експлуатацію повітряних суден, що є кричущим порушенням положень міжнародних конвенцій", - цитує "РБК-Україна" прес-службу юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".

Суд наклав арешт на літаки, щоб зберегти речові докази і в подальшому забезпечити відшкодування шкоди.Наразі трьом "Русланам" заборонено виліт із Німеччини, а одному - з Канади. Також триває робота щодо арештів в інших юрисдикціях.

Літаки мають передати в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Нагадаємо, у червні 2019 року Подільський районний суд Києва заарештував і заборонив експлуатацію п'яти цивільних транспортних літаків Ан-124-100 російської авіакомпанії "Волга-Дніпро".