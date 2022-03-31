Окупанти почали мінувати українські території новітніми боєприпасами із сейсмічним датчиком
Окупанти почали мінувати українські території новітніми боєприпасами із сейсмічним датчиком
Здався, щоб свої не вбили, – російський контрактник розповів, чому вибрав полон
Здався, щоб свої не вбили, – російський контрактник розповів, чому вибрав полон
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому
Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Підполковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
Підполковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
ГоловнаСуспільствоВійна

У районі Мар’їнки прикордонники пригостили вогнем ворожу піхоту, яка кралася в Україну

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ворог атакував цей прикордонний підрозділ майже сорок разів.

У районі Мар’їнки прикордонники пригостили вогнем ворожу піхоту, яка кралася в Україну
Фото: МВС

Бійці прикордонного підрозділу, що зараз боронить Україну в районі Мар’їнки на Донеччині, зірвали ворожу спробу прихованої атаки. Це сталося ввечері 30 березня.

Як повідомляє пресцентр Міністерства внутрішніх справ, прикордонники виявили ворожу піхоту, яка приховано просувалася в напрямку позиції бійців Збройних Сил України. 

"Військовослужбовці Державної прикордонної служби України гостинно пригостили загарбників вогнем з автоматичних гранатометів і кулеметів", – сказано в повідомленні. 

Фото: МВС

Фото: МВС

Зазначається, що за 35 днів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ворог атакував цей прикордонний підрозділ майже сорок разів – артилерією, мінометами, піхотою, танками і авіацією. 

"Проте прикордонники разом з побратимами з інших складових Сил оборони України мужньо тримають свої позиції та завдають  противнику значних втрат в живій силі, бронетехніці, а днями навіть збили безпілотник рашистів", – повідомляють у МВС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також