З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ворог атакував цей прикордонний підрозділ майже сорок разів.

Бійці прикордонного підрозділу, що зараз боронить Україну в районі Мар’їнки на Донеччині, зірвали ворожу спробу прихованої атаки. Це сталося ввечері 30 березня.

Як повідомляє пресцентр Міністерства внутрішніх справ, прикордонники виявили ворожу піхоту, яка приховано просувалася в напрямку позиції бійців Збройних Сил України.

"Військовослужбовці Державної прикордонної служби України гостинно пригостили загарбників вогнем з автоматичних гранатометів і кулеметів", – сказано в повідомленні.

Фото: МВС

Фото: МВС

Зазначається, що за 35 днів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ворог атакував цей прикордонний підрозділ майже сорок разів – артилерією, мінометами, піхотою, танками і авіацією.

"Проте прикордонники разом з побратимами з інших складових Сил оборони України мужньо тримають свої позиції та завдають противнику значних втрат в живій силі, бронетехніці, а днями навіть збили безпілотник рашистів", – повідомляють у МВС.