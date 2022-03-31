РФ автоматично продовжує договори своїм контрактникам без їхнього відома, за відмову погрожує арештами, - СБУ

В одній із перехоплених Службою безпеки розмов окупант скаржився дружині, що такого не було навіть у Чечні.

Росія дурить своїх контрактників, щоб втримати на війні в Україні.

Про це повідомили в Службі безпеки України на основі перехоплених розмов окупантів.

Загарбники в розмовах рідним скаржаться, що РФ автоматично продовжує їм контракти, які закінчилися ще до початку бойових дій. У перехопленій СБУ розмові окупант розповідає, що ще на початку лютого він встиг підписати рапорт на звільнення, та солдата відправили "на навчання", пообіцявши завершити їх до 20 числа.

"Натомість вже кінець березня, а вояка в Україні, на війні, яку керівництво вперто називає "спецоперацією", - зауважують в Службі безпеки.

Ворог у телефонній розмові звертається до дружини за допомогою: "Позвони в комендатуру московскую, уточни: контракт продлевается в случае войны, а это не война, это спецоперация".

Коли солдати протестують проти автоматичного продовження своїх договорів і хочуть відмовитися воювати – їм погрожують арештом за дезертирство.

"Вы домой вернётесь либо грузом 200, либо грузом 300, либо от семи до двенадцати (років в'язниці - Ред.)", - передає слова свого командира російський контрактник.

У розмові з дружиною окупант скаржиться, що такого не було навіть у Чечні. Він розповідає, що солдати РФ готові бунтувати, самовільно покидаючи службу: "Как приедем в Беларусь, просто тупо сам билет на поезд куплю, сам домой уеду".

"Та поки росіяни шукають спосіб, як не воювати в Україні – даємо їм підказку: можете здатися у полон", - додали в СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомили що російський військовий здався в полон, оскільки боявся, що його уб’ють свої. За його словами, командири вбивали в голову своїм солдатам, що Україну захопили націонал-соціалістичні банди, які знищують своїх громадян, тому українців терміново треба "звільняти". Після вторгнення російський окупант прозрів та побачив зовсім іншу картину.

Щоб мотивувати бойовиків "ЛНР" воювати проти України, в Луганськ приїхали депутати Держдуми на чолі із секретарем ЦК КПРФ.