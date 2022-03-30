Здався, щоб свої не вбили, – російський контрактник розповів, чому вибрав полон

Російські командири вбивали в голову своїм солдатам, що Україну захопили націонал-соціалістичні банди

Російський військовий здався в полон, оскільки боявся, що його уб’ють свої.

Про це повідомляє СБУ.

«Це моя ініціатива – здатися, щоб свої не вбили. Мама, ти знаєш, що тут відбувається? Наші вбивають мирних людей», – розповів полонений своїй матері.

За його словами, російські командири вбивали в голову своїм солдатам, що Україну захопили націонал-соціалістичні банди, які знищують своїх громадян, тому українців терміново треба «звільняти».

Після вторгнення російський окупант прозрів та побачив зовсім іншу картину. Тому і вирішив втекти від своїх командирів та добровільно скласти зброю.

Він також розповів матері, що українці ставляться до нього добре.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Росія знімає постановочні відео про нелюдське ставлення нібито українських військових до полонених окупантів. Це робиться з метою дискредитації сил оборони.

За наказом президента Володимира Зеленського 24 березня відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. В Україну повертаються 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців.