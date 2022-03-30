​З початку запровадження воєнного стану понад 130 тисяч українців зареєструвалися як ВПО, – Лазебна

Тим часом у Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб зареєстровані майже 1,6 мільйона осіб.

З початку запровадження воєнного стану більш ніж 130 тисяч українців зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи.

Про це повідомила очільниця Міністерства соціальної політики Марина Лазебна.

Вона зауважила, що при цьому в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб зареєстровано майже 1,6 мільйона людей.

"Дуже важливо подати про себе інформацію до Єдиної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Це дасть можливість розуміти "соціальний портрет" переміщених осіб в кожному конкретному регіоні, правильно оцінювати їх потреби та планувати допомогу. Тому я прошу кожного, хто був змушений покинути свою домівку, піти та зареєструватись у громаді, де ви зараз проживаєте. І одночасно можна подати заяву на отримання допомоги на проживання, яку Уряд надає вимушено переміщеним особам", – наголосила міністерка.

Лазебна повідомила, що Кабмін підключив додаткові канали для реєстрації ВПО. Раніше цим питання займалися тільки органи соцзахисту на рівні районів і міст обласного значення.

"Тепер людина зможе звернутись до уповноваженої особи громади, центрів надання адміністративних послуг, а згодом – просто подати заяву дистанційно через портал Дія", – розповіла Марина Лазебна.

Нагадаємо, 25 березня Президент Володимир Зеленський повідомив, що для внутрішніх переселенців збудують тимчасове житло.

Уряд розробив соціальний пакет для підтримки ВПО. Власники житла, які прихистили біженців, отримають по 450 грн на місяць на "комуналку"; держава почне виплачувати кожному переселенцю в Україні мінімальну грошову щомісячну допомогу в сумі 2 тисячі гривень; 3 тисячі гривень будуть виплачені на кожну дитину, яка через війну вимушено переїхала в більш безпечні регіони; роботодавці отримають компенсацію в розмірі 6,5 тисяч грн за кожного працевлаштованого переселенця.