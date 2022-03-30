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Пожежу на нафтобазі у Рівненській області погасили (оновлено)

На місці працювали 67 вогнеборців.

Фото: Віталій Коваль

Рівненські рятувальники півтори доби гасили пожежу після ракетного удару по нафтобазі, що відбувся у понеділок ввечері.

Про продовження роботи з гасіння повідомив голова ОВА Віталій Коваль у середу вранці. 

"Пожежу локалізували. Розповсюдження вогню немає. Вогнеборці дотушують один із осередків пожежі", – написав керівник Рівненщини у телеграм-каналі.

Оновлення 15:19. Як повідомили у ДСНС, пожежу на нафтобазі у Рівненській області ліквідовано.

На місці працювали 67 вогнеборців, 17 од. техніки, а також 2 пожежних потяги.

Фото: Віталій Коваль

Напередодні ввечері Державна служба з надзвичайних ситуацій показала наслідки обстрілу окупантами складів із продуктами харчування у Броварах на Київщині. На них зберігалися запаси практично всіх мережевих магазинів: Сільпо, АТБ, Фуззі Фуд тощо. Склади були вщерть заповнені, продукцію довелося утилізувати.

За словами керівника ДСНС Київщини, постраждалих унаслідок пожежі нема, але збитки – шалені.

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