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МВС оприлюднило фото знищеної Нацгвардією ворожої техніки на Київщині

Разом із ЗСУ нацгвардійці переходять за деякими напрямками в контрнаступ. 

На київському напрямку підрозділи Національної гвардії успішно знищують окупантів. 

Разом із ЗСУ бійці подекуди переходять у контрнаступ, повідомили в МВС

Фото: МВС

"Також артилерійські підрозділи Національної гвардії України під час боїв з російським окупантом здійснювали ураження з закритих вогневих позицій по районам зосередження противника", – зазначили правоохоронці. 

Фото: МВС України в Telegram

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, ворог через великі втрати, ймовірно, тимчасово відмовився від ідеї блокування Києва. Водночас тільки за вчора над українською столицею збили декілька ракет. 

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