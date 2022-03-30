МВС оприлюднило фото знищеної Нацгвардією ворожої техніки на Київщині

Разом із ЗСУ нацгвардійці переходять за деякими напрямками в контрнаступ.

На київському напрямку підрозділи Національної гвардії успішно знищують окупантів.

Разом із ЗСУ бійці подекуди переходять у контрнаступ, повідомили в МВС.

Фото: МВС

"Також артилерійські підрозділи Національної гвардії України під час боїв з російським окупантом здійснювали ураження з закритих вогневих позицій по районам зосередження противника", – зазначили правоохоронці.

Фото: МВС України в Telegram

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, ворог через великі втрати, ймовірно, тимчасово відмовився від ідеї блокування Києва. Водночас тільки за вчора над українською столицею збили декілька ракет.