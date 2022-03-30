Ситуація на Київщині: ворог бʼє по сховищам пального та став на вʼїзді до Славутича

У Київській області ворожі війська концентруються в своїх ударах на сховищах пального, щоб ускладнити логістичне забезпечення та створити гуманітарну кризу.

Також росіяни завдають ударів по житлових кварталах та тероризують місцеве населення. Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Telegram.

Найбільш небезпечними напрямками залишаються населені пункти вздовж Житомирської траси, Буча – Ворзель – Гостомель, Немішаєве, Дмитрівська громада, Макарівська громада, північ Вишгородського району, території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад Броварського району.

"За минулу добу зафіксовано понад 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київщини. Найбільші руйнування внаслідок обстрілу в районах:

Бучанському (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади), Броварському (Великодимерська громада), Вишгородському районах (Димерська, Іванківська громади)", – повдіомив Павлюк.

У Білоцерківському, Бориспільському, Обухівському, Фастівському районах ситуація контрольована, ніч минула спокійно. Декілька разів лунали сигнали повітряної тривоги.

Докладна інформація за районами:

Бучанський: ситуація підконтрольна, але в більшості громадах напружена.

Макарівська ТГ – селище під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом.

Бородянська ТГ – переміщення ворога, заблокована, зі зруйнованою інфраструктурою

Немішаївська ТГ – ворог окопався, інфраструктура зруйнована, зв’язку практично немає

Бучанська ТГ – ворог окопався, інфраструктура зруйнована

Гостомельська ТГ – переміщення технікою ворога, йшов бій. Інфраструктура зруйнована.

Ірпінська ТГ – Ірпінь бій. ЗСУ контролює місто. Інфраструктура зруйнувана. Постійні обстріли.

Дмитрівська ТГ – частиною громади переміщується ворог, частково відсутнє світло.

Білогородська ТГ – частково відсутнє світло.

Броварський район: у деяких населених пунктах Баришівської, Калитянської та Великодимерської громад – незначна кількість ворожої техніки. Багато зруйнованої інфраструктури.

Вишгородський район: в окупованих Іванківській, Димерській та Поліській ТГ – гуманітарна катастрофа. Славутич повністю ізольований. Ворог знаходиться на в‘їзді до міста.

Нагадаємо, Славутич перебуває в ізоляції через оточення російськими військами. 26 березня ворожі сили зайшли у місто. 28 березня мер повідомив, що росіян в Славутичи немає – вони виїхали за межі.

Докладно про життя Славутича в умовах війни читайте в інтервʼю LB із мером міста: "Запасів їжі вистачить у місті на тиждень – десять днів".