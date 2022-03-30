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Уранці росіяни обстріляли Лисичанськ, є жертви

Завалів дуже багато. Рятувальники намагаються встигнути врятувати живих.

Фото: Сергій Гайдай

Уранці 30 березня російська армія знову завдала удару по Лисичанську на Луганщині. Зруйновано багато будинків, є жертви.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Приблизно о 6:30 ворог з важкого озброєння відкрив вогонь по житлових кварталах одного з районів Лисичанська. Маємо значні руйнування багатоповерхівок. Інформація стосовно кількості загиблих і поранених уточнюється. Завалів дуже багато. Рятувальники намагаються встигнути врятувати живих", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Фото: Сергій Гайдай

Раніше Гайдай повідомив, що вночі росіяни обстрілювали Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне і Кремінний. З-під завалів та з полум’я за ніч врятовано шість жителів Луганщини.

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